Pláště jsou na některých odděleních znojemské nemocnice potřebné pro operační sály a k rizikovým pacientům. Během pár dní se díky PFNonwovens (Pegas) podařilo zajistit materiál na jejich šití a díky dalším ochotným lidem máme i "prototyp", střih a plánek, jak tyto pláště velmi jednoduše ušít. Na přípravě střihu plášťů se podílí dobrovolníci z přístavu vodních skautů Neptun Znojmo, střediska Podyjí Znojmo, Vodáckého centra a Turistického oddílu mládeže Čtverka.

Už jenom kvůli obětavé práci našich zdravotníků je naše počínání smysluplné a plnohodnotné, ač se třebas můžeme momentálně cítit na druhé koleji, protože nemůžeme chodit do své obvyklé práce a podobně.

Pokud byste věděli o někom dalším, kdo je ochoten a schopen šít jednoduché chirurgické pláště, tak ho prosím na tuhle informaci upozorněte nebo případně předejte můj kontakt David Gros – Vodácké centrum Znojmo, tel.: 722 937 756, mail david.gros@vodaci.org.

Budeme rádi i za další roušky, například ARO znojemské nemocnice je potřebuje stále. Jen už nebude nutné je šít do pozdního večera, jak to mnozí nadšení dobrovolníci dělali a my jim za to velmi děkujeme. Celkem jsme od 18. března vydali sto kilometrů materiálu na šití roušek a díky dobrovolníkům jsme dodali 6528 roušek znojemské nemocnici, domácímu hospici, záchranné službě, některým lékárnám a lékařům.

David Gros