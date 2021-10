Ukázalo se, že zkušenosti organizátorů a jejich praxe do sebe zapadají jako dílky z puzzle. Obraz, který vznikl, rozzářil v sobotu 2. října 2021 náměstí T. G. Masaryka. Z vybraných pochoutek se zde představilo smoukované hovězí hrudí, šťavnaté vepřové z vodního grilu, speciality japonské kuchyně, ovocné nápoje, místní pivovar a regionální vinaři. Kávu z krumlovské pražírny doplnily koláče od tradiční cukrářské firmy i delikátní makronky. Představila nám své dobroty firma na domácí těstoviny, sýrové speciality z kozí farmy a nechyběly ani lahůdky z vegetariánské kuchyně.

Pohodový den, krásné počasí, báječné jídlo a pití, skvělý hudební program, tak to byl první ročník Food Festivalu v Moravském Krumlově. Cíle zviditelnit region, ukázat něco málo z umu místních umělců nejen gastronomických, se podařilo dosáhnout díky úzké spolupráci hned několika organizací. K šálku kávy pravidelně usedali zástupci Živého pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, Mikroregionu Moravskokrumlovsko, ALMY, Městského kulturního střediska, Kolpingovy rodiny a kreativec. Děkujeme Drahomíře Nečasové za pěkný příspěvek a fotky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.