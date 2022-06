Adolf Opálka odešel z obsazené republiky v červnu 1939 a přes Polsko, Francii se dostal do Velké Britínie, kde prošel výsadkářským výcvikem a jako velitel výsadku Out Distance se v březnu 1942 vrátil do okupované republiky. Po likvidaci Heydricha se připojil k výsadkářům ukrytým ve smíchovském kostele sv. Cyrila a Metoděje a tam 18. června padl v boji. Opálkův bratranec František Pospíšil prošel podobnou cestu z okupované vlasti do Británie a k výsadkářům. Jako velitel výsadku Bivouac byl do republiky vysazen na konci dubna 1942, v únoru následujícího roku prozrazen a zatčen a 28. října 1944 jej nacisté bez soudu popravili.