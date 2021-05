Nocování mezi lvy, sloní laškování i žirafí výhled. Takové je safari v Tanzanii

Komu se líbí návštěvy zoologických zahrad, neměl by nikdy jezdit na safari do Afriky. To mohu říci z vlastní zkušenosti. Pár let po návratu ze čtyř národních parků v Tanzanii jsme s manželkou zamířili do jedné Zoo a po absolvování prohlídky jsme si řekli – již nikdy. Nabízelo srovnání ohrad, voliér a klecí s extravilánem plným volně žijící zvěře na safari. Celou řadu národních parků se safari nabízí středoafrická Tanzanie.

Vzpomínka na skutečné safari v Tanzanii. | Foto: Jiří Eisenbruk