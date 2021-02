Podělte se o radost, je tu pololetí. Také jste měli samé jedničky?

Pololetní vysvědčení si od svých učitelek a učitelů tentokrát přímo převezmou jen prvňáci a druháci. O to víc bude příležitostí k originálnímu předávání domácích vysvědčení i vzpomínkám na to, jaké to bylo, když jste si pro první nebo nejdůležitější vysvědčení šli sami. Podělte se s našimi čtenáři o letošní školní úspěchy i o originální nápady, jak předat vysvědčení v době epidemických omezení. Těšíme se na vaše fotky a zážitky na e-mailu znojemsky@denik.cz.

Prvňáci ze znojemské základní školy na náměstí Republiky se radují z vysvědčení na archivním snímku. | Foto: archiv Deníku