Někdo jiný kdysi řekl, že netuší, zda přečetl všechny knihy ve své knihovně, ale je si prý naprosto jist, že do každé z nich alespoň jednou nahlédl a pokochal se. Jen tak, zlehka, jaksi nezávazně, jednou, či dvěma stránkami, aby se obdobným způsoben za čas vrátil a obřad nahlédnutí zopakoval.

Slavnosti bezvýznamnosti. Milan Kundera vyšel opět v češtině. | Foto: ČTK

Jsem si ovšem naprosto jistý tím, že knihy Milana Kundery do této kategorie nepatří. „Slavnost bezvýznamnosti“. Poslední, dosud do naší mateřštiny přeložený opus brněnského rodáka, s jehož dílem se potkávám už padesát let. Nejdříve Směšné lásky! Jak moc jsem rozuměl brněnskému Řekovi Apostolkovi. Potom „Žert“. Jediná kniha, kterou jsem si vypůjčil a „zapomněl“ vrátit. Když měl před časem bratranec sedmdesátiny, byla ta kniha jednou ze součástí mého daru. Knihu sice postrádal, ale netušil, kdo mu ji zcizil. Měl na přemýšlení víc jak čtyřicet pět let. Slavnost bezvýznamnosti budu číst ještě mnohokrát, zatím jsem trochu bezradný, ale to je známka toho, jak hluboká ta kniha je. Myslím, že mnohé uzavírá, vkládá osudy do kruhů a přitom otevírá oponu budoucím autorům.