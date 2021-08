V polovině jsou letní příměstské tábory na Farmě nad zámkem v Moravském Krumlově. Děkujeme Marice Pokorné za pěkné fotky z prvního turnusu tábora.

První turnus příměstského tábora na Farmě nad zámkem v Moravském Krumlově děti provedl světem pohádek. | Foto: Marika Pokorná

Čtyři turnusy prázdninových letních táborů připravila pro děti na druhou polovinu července a část srpna naše krumlovská farma. První týden jsme děti pozvali do světa pohádek, následuje Pevnost Olymp, třetí turnus jsme nazvali Cesta do pravěku a 16. srpna začne poslední, který děti zavede na Divoký západ. První turnus dětem nabídl zážitky spojené s různými pohádkami: měli jsme den se Shrekem, Mikiho den, a setkali jsme si i s Alenkou z říše divů. Celým tábor propojovalo hledání víly. Mimo to se děti seznamovaly se zvířaty na naší farmě a jak je už u nás zvykem chodily na výlet s lamou a vůbec si užívají léta na farmě naplno.