Pohoda s výhledem. Patnáctý Šramlfest začne už v pátek

Už je to 15 let, co vznikl znojemský festival alternativní kultury Šramlfest. Festival, který krom zajímavé dramaturgie nabízí i jeden z nejkrásnějších výhledů v Česku, nabídne letos během dvou dní osm koncertů a dvě divadelní představení. Samozřejmostí je i program pro děti a také gurmánská nabídka.

Šramlfest nabídne už patnáctý ročník na prostranství Kára v centru Znojma. | Foto: Dominik Chalupník