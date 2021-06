Vzhledem k epidemiologické situaci a na základě povolení od Ministerstva zdravotnictví ČR se do areálu bazénů dostali jen testovaní jezdci s doprovodem v omezeném počtu. Pokud se na závody chtěli podívat návštěvníci Diamantbraní z řad veřejnosti, museli zajít k nám do areálu, odkud jsme jim nabídli prostor pro sledování jezdců v akci. Dokonce jsme zde spontánně postavili „tribunu štafle“, která také dobře posloužila ke sledování a pořizování pěkných fotosnímků.

Závody samotné startovaly ve 12 kategoriích. Ze znojemských závodníků nás vítězně reprezentoval René Vymětal, který skončil na 1. místě v kategorii Cadet. Na výzvu pořadatelů se René zúčastnil i elitních závodů Expert červená, kde skončil na výborném 3. místě. Až za ním na krásném čtvrtém místě skončil náš dlouholetý reprezentant Marek Hlávka. Vyhrál reprezentant ČR, biketrialová legenda z Blanska, Václav Kolář. „Byl to těžce postavený závod na úrovni, dnes mě všechno bolí, ale moc děkuji pořadatelům ze Znojma, že skrz všechna opatření to zvládli na jedničku, respekt!“ napsal na svém závodním profilu Václav Kolář. V kategorii našich mladších závodníků se umístil na 3. místě Antonín Kotáb v kategorii Open oranžová a na 7. místě Matěj Debs. V kategorii Open bílá skončil na 10. místě Kryštof Jarosch. V kategorii Girls startovala naše šikovná sourozenecká dvojice Eliška Mudrychová (2. místo) a Štěpánka Mudrychová (3. místo). Moc všem jezdcům, a to nejen znojemským, moc gratulujeme. „Jsme moc rádi, že se závody i v této době mohly v rámci Diamantbraní uskutečnit. Všem kolegům v SVČ, dobrovolníkům a partnerům bych chtěl moc poděkovat. Bylo to hodně logisticky náročné, jak na chystání, navážení materiálu, tak i na časovou návaznost po odpoledních hodinách a víkendech. Chtěl bych ještě jmenovitě zmínit ředitele závodu pana Tomáše Mudrycha, traťového komisaře Reného Vymětala st. a pomocníky Antonína Kotába st., Petra Jarosche, Marka Hlávku, Semíra Debse a v neposlední řadě pana Štěpána Mertu. Bez jejich brigádnického obětování svého volného času by se vše nepodařilo včas stihnout“, uvedl hlavní organizátor Diamantbraní Jan Alexa.

Zázemí a informace pro rodinné týmy

Diamantbraní jako takové mělo své zázemí v areálu SVČ Znojmo. Měli jsme k dispozici sice omezený prostor, ale to bychom nebyli my, abychom si s tím neporadili. Návštěvníci Diamantbraní měli možnost navštívit infostánek, kde si mohli vyzvednout mapku s legendou a vydat se na připravenou pochůzkovou trasu s plněním úkolů. Nabízeli jsme zde také informace o letních táborech s možností zaplnění některého z volných míst podáním elektronické přihlášky. V areálu SVČ si mohly děti užít „free game zónu“ (volnou herní zónu). Tři jednoduché, ale chytlavé aktivity dokázaly děti upoutat na dlouhé minuty. „Především z barevné pavučiny je rodiče téměř nemohli dostat ven,“ uvedl náš „sporťák“ Rostislav Souček. Pro rodiče si zase přichystal náš partner PE Motors výstavu vozů Hyundai, které v závěru akce vytvořily pozadí pro vyhlášení výherců z řad účastníků naší pochůzkové trati. O zábavu a pohodovou náladu se také postaral náš pštros, který jako maskot zcela splnil svůj účel. Zval rodiny na připravené aktivity, na rodinné putování a upozorňoval na výstavu fotografií z naší „lockdownové“ činnosti, která byla a stále je ke zhlédnutí na plotě před budovou Sokolská 8.

Cesta za diamanty

Pro aktivní rodinné týmy jsme letos připravili v rámci akce zábavné putování „Cesta za diamanty“. I přesto, že jsme trasu naplánovali na úctyhodných 5 km, o mapu s úkoly byl velký zájem, jak dokazovaly i počty vydaných mapek na výdejních místech – SVČ Znojmo, Infocentrum Znojmo, vinotéka Vínovín, čerpací stanice Přímětická. Celkem jsme tedy vydali na 120 vytištěných mapek. „Někteří rodiče se ovšem připravili již doma a mapku si vytiskli z našich webových stránek, kde byla volně dostupná ke stažení všem,“ upozorňuje jedna z našich tanečních lektorek Klára Vojtěchová. Putování jsme vymysleli tak, abychom nejen dostali všechny účastníky na čerstvý vzduch a rozhýbali je tak v příjemné rytmu pohodové chůze, ale také aby se dozvěděli něco zajímavého o městě Znojmě. Mile nás potěšilo, že se trasy zúčastnili i mimoznojemští, kteří mohli díky mapce poznat nepoznané. Povědomí o putování se dostalo i HC Orli Znojmo. Na trase jste tak měli možnost potkat se například s útočníkem Orlů Radimem Matušem a jeho synem.

K nám na SVČ se v podvečerních hodinách vrátilo 49 odpovědních lístků, ze kterých jsme následně losovali 9 výherců o krásné a atraktivní ceny, mimo jiné o pronájem auta Hyundai s plnou nádrží na celý víkend od našeho partnera PE Motors. Toto slosování jsme dokonce přenášeli živě na našem facebookovém profilu, takže i nepřítomní účastníci se mohli hned dozvědět, jestli vyhráli. Po vyhlášení všech výherců dostal slovo Stanislav Maar (vedoucí sociálního odboru ve Znojmě), který byl potěšen, že celá tato naše akce mohla proběhnout a že se vlastně jednalo o skoro jedinou uskutečněnou akci v rámci Týdne pro rodinu.

Hvězdy SVČ Znojmo

Na samém závěru akce proběhlo slavnostní předávání ocenění Hvězda SVČ Znojmo. Na základě dlouholeté a poctivé spolupráce s naší organizací byl vybrán pan Libor Duchoň za naši propagaci v regionálním tisku Znojemsko. Do Síně slávy SVČ Znojmo jsme slavnostně uvedli naši jedinečnou paní Martu Malenovou, zejména za její neutuchající nadšení a kreativitu během celého jejího působení u nás. Tato její aktivita byla také oceněna v rámci vyhlašování pedagogů roku. V současné době si již užívá zaslouženého důchodu.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří věnovali volnou sobotu právě Diamantbraní v jakékoliv jeho podobě. Doba není jednoduchá, ale i díky vám a vašemu nadšení z akce jsme si ji mohli všichni užít naplno. Příští rok se těšíme na viděnou.

Tým SVČ Znojmo