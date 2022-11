Výlov jednoho z největších moravských rybníků v Jaroslavicích první listopadový týden opět lákal pozornost stovek návštěvníků. Za krásné fotky děkujeme Michalu Prodělalovi.

Výlov Dolního rybníka v Jaroslavicích. | Foto: Michal Prodělal

Dlouho poté, co zemědělci naplní stodoly a poté, co se i vinaři z vinic už přesouvají do sklepů, začíná hlavní práce v roce, skutečná sklizeň, rybníkářům. V nepromokavém oblečení po kolena ve vodě a v sychravém podzimním počasí desítky rybníkářů čtyři dny zatahovali sítě a třídily metráky kaprů, amurů a dalších ryb. Ze břehu od hrnku svařáku je to vždycky pěkná podívaná, kterou si ani letos nenechaly ujít stovky návštěvníků.