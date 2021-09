Každý si tam najde to svoje, moc rád zavzpomíná, s čím si hrál jako dítě. Jedna návštěva možná stačit nebude. Exponátu je tam tolik, že se tam návštěvníci vrací. Lidé tam najdou nejen miniatury, ale i auta minulosti v životní velikosti. Zajímavostí je také prezident Miloš Zeman s prezidentskou limuzínou. Lidé tam najdou hračky, se kterými si jako děti hrály nejen naši dědečkové, ale i maminky a tatínci a dost možná ještě i generace dnešních třicátníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.