Zásadou každého cestovatele je plánovat. Vždy a vše. A ani tahle cesta nebyla výjimkou. Museli jsme se na místo dopravit. Cílové město Auch, kde sídlí partnerská škola Lyceé Beaulie- Lavacant, je od Znojma vzdálená 1 823 km nejbližší silniční cestou. A pokud jsme nikdo nechtěl strávit sedmnáct hodin v autobuse, zbývalo jen letadlo. Doprava, stejně jako celý pobyt, všechny aktivity i jídlo, nám byla hrazena z projektu Erasmus, tudíž cesta z Vídně do Mnichova a z Mnichova do Toulouse ve Francii nám nedělala sebemenší problém. Do Vídně jsme se dostali autobusem se soukromým dopravcem a z Toulouse do hostitelské školy školními auty. Jediná věc, na kterou by se snad dalo stěžovat, bylo tříhodinové čekání na mnichovském letišti. Tady jsme už mohli využít eurové kapesné a občerstvit se. Nic nezvládnutelného.

Další část plánu, co budeme vlastně v té Francii dělat? Erasmus nezařizuje dovolenkové pobyty. Všem by se určitě líbilo jet na dva týdny k moři, o nic se nestarat, nic neplatit, chodit do restaurací a poznávat kulturu země. Ale o tom Erasmus není. Vyrazili jsme na zahraniční pracovní stáž. A podmínkou pracovní stáže je, jak už to tak bývá, pracovat. Vedoucí Erasmu pro naši hostitelskou škol, Franck Fouillet, oslovil místní firmy, které si pod svá křídla vzaly jednoho či dva české studenty, co neumí ani zbla francouzsky. Mezi takovými firmami nebyly jen farmy, ale i restaurace, parkurová stáj či školní jídelna nebo zahradnictví. Uplatnění zde tak našla spousta oborů, jako například agropodnikání, opraváři zemědělských strojů, kuchaři, cukráři, ale také podnikání s již vystudovaným oborem. Pracovali jsme, získávali zkušenosti, porovnávali s prací a fungováním podniků v České republice a domlouvali se jinak než rodnou řečí.

V domluvě byl ovšem zakopaný pes. Například já dva týdny pracovala v parkurové stáji. Majitelka uměla anglicky pozdravit. Toť vše. Jedna ze zaměstnankyň, která nás neoficiálně dostala na starost, protože uměla aspoň trochu mluvit anglicky, měla slovní zásobu dost velkou na to, abychom s ní daly pomocí jednotlivých slov a rozmáchlých gest rukama nohama dohromady, co se po nás chce. Našlo se sice ještě pár lidí, kteří se s námi byli schopni bavit anglicky, ale mnoho jich nebylo. V ostatních firmách to vypadalo dost podobně, tedy až na jednu z restaurací, jejíž majitel strávil nějaký čas na stáži v Pelhřimově a jeho angličtina byla více než dobrá. Na druhou stranu, překladač vše jistil. Je tedy fakt, že když jsem si od jedné z jezdkyň přečetla, že máme jít domů, protože koně nevypadají šťastní, chvíli mi trvalo, než mi došlo, že je máme dovést z výběhů do stáje.

A teď něco málo k ubytování. Z letiště nás vyzvedl ředitel školy a jeden z jeho učitelů, který byl šťastnou shodou náhod z Česka, a odvezli nás do pobočky školy v Beaullie, kde jsme trávili první týden na místním internátě. Od učitelů, kteří již tuto cestu absolvovali před covidovou dobou, jsme byli informováni, že na internátě se nenachází ani povlečení, ani polštáře. A proto naše kufry přesně tohle obsahovaly. Milým překvapením bylo, že jsme měli každý vlastní pokoj, což jsme nejvíce docenili hlavně vzhledem k počasí, protože jeden člověk vydýchal horký vzduch pomaleji, než třeba dva až tři. V přízemí a v patře se vždy nacházely dva záchody a dvě sprchy a každý pokoj měl vlastní umyvadlo i se zrcadlem. Součástí areálu byla také školní jídelna. V ní pracovali dva kuchaři z našich řad a všichni jsme tam chodili na sladké snídaně a tříchodové večeře. Také jsme tam potkávali francouzské studenty.

V pondělí druhého týdne jsme se přestěhovali na internát do Lavacant. Pokoje po třech a společné sprchy nebyly problémem a celý prostor v Lavacant byl otevřenější. Dlouhá chodba ze všech stran lemovaná pokoji. Co nám ale chybělo a v Beaullie nikoli, byla pračka. První týden jsme si mohli, po zakoupení pracích kapslí, sami prát špinavé oblečení. Tady ta možnost bohužel nebyla, ale náladu to nikomu nezkazilo.

Naše dva týdny se neskládaly jenom z práce. Hned první den, po náročné cestě letadlem, nás čekala prohlídka historického centra města s průvodkyní Elsou a večeře v restauraci le France. Dále byly na pořadu pobytu třeba Acapela festival s velkou večeří a spoustou lokálních delikates nebo trhy v nedaleké vesničce, kde většina večeřela italské lasagne. Víkend byl také nabytý. Sobotu jsme zahájili návštěvou hradu Lavandres s výstavou místního malíře, pokračovali jsme do města Condom, kde na nás čekal oběd v hotelové restauraci a pak nádherná katedrála. Odpoledne jsme věnovali cestě po malých vesnických hradech v okolí, a jako poslední bylo na pořadu dne muzeum výroby Armagnacu, alkoholu vyráběného pouze v Gaskoňsku. Mohli jsme si zde také koupit místní vína, nebo dokonce Armagnac, které jsme pak odevzdali učitelkám do úschovy. Celý den měl zakončit ohňostroj nedaleko Lavacant, ale kvůli vlně veder a panujícímu suchu byl zrušen.

Neděle se nesla v duchu historie. Navštívili jsme totiž Ecomuzeum. Pod tímto názvem by si jen málokdo představil skanzen. Na co se ale většina z nás těšila, byl výlet k moři. Právě tam jsme se v neděli odpoledne vydali, abychom si ulevili od čtyřicítkových veder, které nás celý uplynulý týden sužovaly. Oceánské počasí bylo příjemně chladivé a všichni si ho užívali. Den zakončila opět večeře v restauraci na náměstí v Auch.

Nemůžu vypsat náplň práce všech členů Erasmu. Myslím si, že stejně jako nám ve stáji, i jim, druhý týden utekl až moc rychle. Ochladilo se, takže pracovní podmínky nebyly tak hrozné. V úterý večer jsme v Auch navštívili hudební festival, který se po dvou letech zase konal venku v první letní den. Ve středu nás čekalo úchvatné vystoupení dospělé skupiny cirkusové školy a v pátek poslední restaurace a balení kufrů.

Nikomu se nechtělo domů. Erasmus nám dal tolik zážitků, nových objevů, postřehů a přátelství, které bychom nikdy jinak nezískali. Cesta letadlem domů se zdála jako okamžik, a když jsme pak kolem jedenácté večer přejeli hranice České republiky, zdálo se to jako neskutečné, co všechno už je za námi.

Ve Francii jsme se setkali s hromadou milých a vstřícných lidí, nadšených do své práce. Přijali nás mezi sebe a snažili se překonat jazykovou bariéru jak nejlépe to jen šlo, abychom s nimi mohli pracovat a necítili se odstrčeni. Ve stáji nám dávali lekce ježdění (ve francoužštině docela záhul), nechávali nás krmit koně a čistit je, chystat na ježdění. I když jsme u nich strávily pouhé dva týdny, bude mi to místo a ti lidé, kterým jsem ani nerozuměla, hrozně chybět. A když jsme si pak v pondělí ráno šli pro Europasy a oficiální potvrzení o absolvování stáže, Tomáš Grois to shrnul třemi slovy, která nejen mě, ale i všem ostatním mluví z duše: “Byla to bomba.”

Antonie Michalová