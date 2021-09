Do oblasti dnešního mikroregionu a přírodního parku Leiser Berge v dolnorakouském Weinviertelu sahala kdysi Morava. Kníže Břetislav se ale v polovině 11. století musel území jižně od řeky Dyje vzdát. Na Slovany však odkazuje etymologie jména pohoří - vzniklo z místního jména Leis (dnešní vesnice Niederleis a Oberleis) a to zase ze slovanského "lysý". Leiser Berge můžeme tedy nazývat Lysými horami. Částečně opravdu jsou - zalesněné části střídají suché stepní trávníky a z nich vyčnívající vápencové skalky a drobné louky a políčka.Nejvyšším vrcholem je kopec Buschberg (491 m n. m.). Parkoviště pod ním můžete využít jako výchozí bod výletu.

Na vrchol k jednomu z radarů už je to jen pár minut, u něj je dětské hřiště a nejníže položená horská chata Alpského spolku (Alpenverein). Chata je schovaná mezi stromy, ale stačí ujít pár kroků k vrcholovému kříži na Kahler Gipfel a otevře se krásný výhled (zleva doprava): kopec Steinmandl s druhým radarem, hřeben slovenských Malých Karpat, televizní věž na Kamzíku, Bratislava, sníženina se soutokem Moravy a Dunaje, větrný park u Neziderského jezera, vídeňské mrakodrapy, pás Alp se Schneebergem a Ötscherem, na obzoru vpravo také Thayatal a Podyjí (snadno vás zorientuje výrazný zářez u Braitavy), Znojmo a Dukovany.

Pro pohled na Pálavu, kterou máme v tuto chvíli za zády, si musíme sejít níž. Doporučuju pokračovat po značené trase na další vrcholek Schulberg. K odpočinku a kochání tam zvou dřevěné lavičky a lehátka, atmosféru dotváří v krajině rozptýlené kamenné skulptury. Dál po značce se dojde do Oberleis, kde je poutní kostel a křížová cesta vedoucí na Oberleiser Berg s dřevěnou rozhlednou a expozicí, která dokumentuje historii zdejšího osídlení už od mladší doby kamenné. (Vstupné pro dospělého 2,50 eura, my jsme ale přišli až po zavírací době.) Zpátky se dá jít pěšinou nad kostelem (značená jako Römerweg) přes vesnici Au (zajímavá lávka nad silnicí a majestátní Císařský dub) a napojit se pak zpět na cestu nedaleko Schulbergu.Nezapomeňte dalekohled.Teď podruhé rozkvetlo pár konikleců lučních, na jaře tu jistě bude koniklecová záplava.Kudy kam: Leiser Berge leží jižně od Hevlína / Laa an der Thaya. My jsme jeli ze Znojma přes přechod u Jaroslavic, ale dá se i přes Hatě a Hollabrunn (nechcete-li platit na nové rychlostní silnici, musíte ten úsek objet) nebo právě přes Laa. Parkovat je možné buď pod Buschbergem, nebo u kostela v Oberleis, nebo u silnice pod Schulbergem (všude zdarma).

Veronika Králová

domavpodyji.cz