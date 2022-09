Co bylo kdysi jedinou přístupovou cestou do Moravského Krumlova, je dnes výstavní pozvánkou do nových expozic i v ostatních prostorách zámku. „Výstava návštěvníky naladí nejen na zážitek prohlídky Muchovy Slovanské epopeje, ale přiblíží dějiny století, ve kterém Epopej vznikla. Seznámí je s osudy a příběhy osobností spjatých s naším městem a regionem. Výstava je zdarma a my na ni každého srdečně zveme,“ informuje starosta města Moravský Krumlov a senátor Tomáš Třetina.