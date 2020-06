Letošní školní rok byl (možná ještě je) pro maturanty tak trochu jiný. Nejenom v tom, že se od 11. března 2020 připravovali k maturitě distančně, ale také v tom, že se nemohly praktické maturitní zkoušky z důvodu nepříznivé epidemiologické situace konat v reálném prostředí, na které jsou žáci zvyklí.

Proto se praktická maturita tentokrát konala v odborné učebně školy, kterou studenti používaji běžně pro výuku odborných předmětů a která je vybavena a zařízena jako pokoj klienta v zařízení sociálních služeb. Místo skutečného živého uživatele žáci pracovali s figurínami. Ty škole zapůjčila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo.

Úkolem budoucích pracovníků v sociálních službách bylo poskytnout na základě zvoleného zadání přímou péči o klienta, tzn. provést ranní hygienickou péči, upravit či přestlat lůžko, připravit klienta na podávání stravy. Jejich práce pokračovala vyplňováním klientovy dokumentace včetně vypracování vhodné edukace a aktivizačních činností.

Na činnost maturantů bedlivě dohlížely vyučující odborných předmětů Marcela Sabová a Kateřina Lustigová. Obě konstatovaly, že se žáci praktických úkonů zhostili velmi dobře. Každý žák se svojí figurínou komunikoval, jako by byla živým klientem, při výkonech byli všichni pečliví a nechyběla ani nezbytná zručnost.

Přesto se ale všichni žáci shodli, že „v reálu“ je to přeci jen lepší. „Není nad to, když s vámi klient komunikuje naživo, když s ním můžete sdílet jeho trable i radost, když vám poděkuje a vy odcházíte s hřejivým pocitem u srdce, že jste vše zvládli na výbornou“, konstatovala maturantka Tereza. Doufejme tedy, že i po této zkoušce všem maturantům hřejivá jiskra v srdci také vzplála. Všem maturantům hodně štěstí i do dalších částí maturitní zkoušky.

Marcela Sabová

vedoucí oboru SČ