Memoriálu Věry Růžičkové - kvalifikačního závodu pro M ČR ve VS 2A se zúčastnila na státní svátek 8. 5. 2024 dvě děvčata Klubu sportovní gymnastiky Znojmo Gabriela Emma Kroupová a Tereza Šimáková. Obě závodnice zvládly své povinné sestavy s téměř všemi povinnými požadavky a ve velmi silné konkurenci 88 startujících žákyň obsadily 36. a 42. místo. Obě děvčata čeká ještě jeden kvalifikační závod následující víkend v Praze, kde mohou své skóre pro postup na M ČR ještě vylepšit.

Mladí sportovci z Klubu sportovní gymnastiky Znojmo se v konkurenci ostatních závodníků neztratili. | Foto: se souhlasem Ivany Křístelové

Klub sportovní gymnastiky Znojmo připravil pro všechny závodnice města Znojma i okresu Znojmo přebornické soutěže ve všech kategoriích. Je potěšitelné, kolik dětí je pro sportovní gymnastiku nadšeno a kolik se jich do gymnastického sálu na ZŠ JUDr. J. Mareše Znojmo sjelo.

Přebornicemi města Znojma se stala tato děvčata: Kateřina Štanclová (2019), Růžena Kubošná (2018 A), Zoi Hráčková (2018 B), Nela Tomášková (VS0A), Jana Valová (VS1A), Gabriela Emma Kroupová a Tereza Šimáková (VS2A), Veronika Kubošná (VS5A), Karolina Mia Kováčová (VS6B), Stella Štolová (VS3C), Sofie němcová (VS4C), Marika Nina Kováčová (VS5C), Julie Bedřichová (VS6C), nejmladší žáci Teodor Vítek a Patrik Svoboda, mladší žák Adam Hubert Kováč a starší žák Benjamin Čuport.

Mladí sportovci z Klubu sportovní gymnastiky Znojmo se v konkurenci ostatních závodníků neztratili.Zdroj: se souhlasem Ivany Křístelové

Na Okresních přeborech v kategorii Mini 2018 zvítězila Růžena Kubošná před Karolínou Čučkovou (obě KSG Znojmo), v kat. VS0A obsadila 1. příčku Nela Tomášková (KSG Zn.) před 2. Anetou Lamlovou (TJ Sokol Mor. Krumlov) a 3. Ivou Štanclovou (KSG Zn.). Ve VS1A zvítězila Jana Valová před Anežkou Kalábovou (obě KSG Zn.). V kat. VS2A se o vítězství podělila Tereza Šimáková a Gabriela Emma Kroupová (obě KSG Zn.) před závodnicí TJ Sokol MK 3. Sofií Rebstockovou. V kategorii VS5A je bezkonkurenční vítězkou Veronika Kubošná, která coby účastnice ME v Rimini měla tu čest předávat svým kamarádkám i překrásné medaile věnované OS ČUS Znojmo.

S medailemi se domů vracely i závodnice TJ Sokol MK v kat. VS0B - 1. Nela Munduchová, 2. Kristýna Bednářová, 3. Viktorie Šlesová. V kat. VS 1B - 1. Natálie Hobzová, 2. Natálie Benešová, 3. Iveta Baštová. Ve VS 4B zvítězila Gabriela Jelínková (TJ Sokol MK), VS 6B - Karolina Mia Kováčová (KSG Zn.), VS 3C - Eliška Vranovská (KSG Zn.), VS 4C - 1. Adéla Smíšovská (TJ Sokol MK), 2. Sofie Němcová, 3. Nikol Kostelníčková (obě KSG Zn.). V kategorii VS 5C zvítězila domácí Marika Nina Kováčová před stříbrnou Kristýnou Čejkovou a bronzovou Sabinou Punčochářovou (obě TJ Sokol MK). V kategorii VS 6C se o stupínky vítězů podělila děvčata KSG Znojmo 1. Simona Molíková, 2. Julie Bedřichová a 3. Hana Chlubná.

Mladí sportovci z Klubu sportovní gymnastiky Znojmo se v konkurenci ostatních závodníků neztratili.Zdroj: se souhlasem Ivany Křístelové

Týdenní gymnastický maraton pokračoval soutěžemi chlapců, kteří úspěšně navázali na historická vítězná tažení Kostika, Černého, Hanzela, Dudy, bratří Špačkových i Vejchody.

Návrat trenéra Jiřího Kostika a jeho cenné rady a zkušenosti spolu s houževnatou každodenní prací trenérů Pavly Kováčové a Roberta Valy pomohli našim borcům k zisku titulů Přeborník Jihomoravského kraje v kategorii mladších žáků, a to jak v soutěži družstev startující ve složení Tobias Fučík, Adam Hubert Kováč, Robert Vala a hostující Karel Kořenek (TJ Sokol Šternberk), tak i v soutěži jednotlivců, kde zlatou medaili i titul Přeborníka JM kraje vybojoval Adam Hubert Kováč, ke kterému se ještě na bronzový stupínek předal Tobias Fučík a o pouhých 0,040 b. skončil další náš talentovaný borec Robert Vala těsně pod stupni vítězů na 4. místě.

Titul sportovce roku na Znojemsku pro rok 2023 získal biketrialista Vymětal

Dařilo se i Benjaminu Čuportovi mezi staršími žáky, který v soutěži jednotlivců obsadil velmi pěkné 6. místo. Našim benjamínkům mezi nejmladšími žáky nesvědčily pozdní večerní hodiny, kdy se dostali teprve na řadu mezi zástupy gymnastických borců, ale i tak zaslouží pochvalu za své umístění - 17. m. Patrik Svoboda a 22. m. Teodor Vítek. V soutěži družstev spolu s hostujícím Sebastianem Zrzou (TJ Sokol Brno I) obsadili 6. místo v Přeboru JM kraje a 14. ve finále Přeboru ČOS, na které se do Brna sjela celá Česká republika.

O to větší mám radost, že i v tak silné konkurenci se neztratili naši mladší žáci, kteří tentokrát bez pomoci vlastními silami vybojovali stříbrné medaile za vítězným týmem z Liberce a před bronzovým družstvem z TJ Sokol Kolín. A stupně vítězů si zopakoval Adam Hubert Kováč, který byl pro tentokrát ozdoben stříbrnou medailí. Krásné je i 5. místo Tobiase Fučíka a 6. místo nejmladšího závodníka této kategorie Roberta Valy z téměř čtyřicítky startujících mladších žáků tohoto finále Přeboru ČOS. Gratulaci zaslouží za své 12. místo mezi staršími žáky i Benjamin Čuport.

Žblunk Cup 2024. Malé gymnastky ze Znojma zabodovaly na soutěži v Brně

Děkujeme všem našim fanouškům a příznivcům sportovní gymnastiky za veškerou podporu a zvláště pak Městu Znojmo, Obci Chvalovice, NSA, JM kraji, ČGF, OS ČUS Znojmo, SVČ Znojmo, ZŠ JUDr. J. Mareše Znojmo, Sokolu Brno I, Sokol Moravský Krumlov za dlouholetou spolupráci. Velké poděkování patří také všem rodičům, které své děti podporují i trenérům, kteří talent svěřených dětí rozvíjejí k radosti jich samých i všech přihlížejících.