Občas je potřeba vyčistit si hlavu a protáhnout nohy. A to vůbec v době plné tísnivých zpráv a navzdory tomu, že je venku pořád ještě docela zima. Za krásné fotky inspirující k vycházkám děkujeme Petře Písařovicové.

Při předjarních procházkách Znojemskem potká výletník mnoho jemných krás. | Foto: Petra Písařovicová

Do jara podle kalendáře zbývají pořád ještě aspoň dva týdny (a vzpomínáte na to, jak loni na první jarní den krásně nasněžilo?) a venku poslední dny docela studeně fouká. Ale když vyrazíte do přírody, posly jara už najdete. Krásné sněženky a bledule pomalu odkvétají, ale nejspíš je ještě najdete. Určitě najdete kočičky na jívách a když půjdete tiše a budete se dobře dívat, třeba se i vám podaří někde u řeky či rybníka setkání s volavkou. Nahlédněte do naší galerie.