Od jedenáctého března jsou doma i studenti znojemského Gymnázia Dr. Karla Polesného. Se školou stále zůstávají ve spojení prostřednictvím různých forem vyučování na dálku. Psali i práce o tom, jak život v karanténě snáší a o čem je poučil. Přinášíme další z nich.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek

Nikdo nedokáže říci, co bude dál, jak dlouho to bude trvat a kdy se zase svět vrátí do normálu. Ani já jsem na tuto situaci nebyl připraven a první dny jsem ani nevěděl, co mám doma dělat. Začala pro mě několikadenní, ne-li týdenní nuda a čekání na nové informace.