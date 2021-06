Při průjezdu Novým Šaldorfem upoutají na travnatém místě u cesty před jedním z domů již na dálku šalvěje se žlutobílými květy. Rostliny připomínají šalvěj luční, ale na rozdíl od ní nekvetou modrofialově. Nejedná se ani o albína, při bližším ohledání zjistíme, že na rozdíl od ní mají rostliny v šaldorfě listy v přízemní růžici a ve spodní části je bylina hustě měkce a nahoře až vlnatě chlupatá. V trávníku právě dokvétá několik jedinců. Za zajímavý příspěvek a užitečnou radu pro údržbu trávníků děkujeme Radomíru Němcovi.

U silnice v Novém Šaldorfu roste v České republice vzácná šalvěj rakouská. | Foto: Deník/ Redakce

Když jsme šalvěj v roce 2013 poprvé na tomto místě zaznamenali, sebrali jsme vzorky a porovnali je v herbáři Masarykovy univerzity bylo hned jasné, že se jedná o významný objev pro flóru České republiky. Zdejší výskyt je jediný v divoké přírodě u nás a leží na severozápadní hranici celkového rozšíření druhu. To odpovídá nálezům této rostliny ze Slovenska, Maďarska a Rakouska uloženým právě v herbáři Masarykovy univerzity v Brně. Až do poloviny 20. století botanici šalvěj rakouskou nalézali na pastvinách, stepních stráních a lesostepích jihovýchodních Moravy, pak z Moravy ustoupila a až do roku 2013 ctila státní hranici: její známé lokality leží nedaleko v Rakousku, zhruba osm kilometrů od místa nálezu.