Téměř osm desítek žáků odcházelo s uspokojením. V ruce zadání a vyhodnocené testy, problematické jevy rovnou rozebrali s vyučujícími. Dostalo se jim rady, jak s výsledky naložit, jak pracovat na svém posunu.

Několik žáků se bezprostředně po akci svěřilo se svými pocity:

Ema: „Jsem ráda, že škola přijímací zkoušky nanečisto nabízí, jednak jsem si ověřila, jak jsem z češtiny a matematiky připravená, jednak jsem měla možnost zjistit, jak to bude probíhat! Zorganizované to mají fakt dobře.“



Aneta: „Perfektní bylo, že jsme si testy hned opravili a mohli mít dotazy. Paní učitelka byla velice ochotná a dobře nám všechno vysvětlila. V testu načisto už budu vědět, na co si dát pozor.“

Viki: „Jsem ráda, že jsem si přijímačky nanečisto vyzkoušela, protože jsem při kontrole zjistila, že jsem zbytečně přišla o body chybným přepisem odpovědi – v testovém sešitu jsem to měla dobře, ale do záznamového archu jsem to přepsala špatně. No tak vím, na co dát zvlášť pozor!“

Veronika: „Tato možnost je opravdu užitečná! Doporučuji! Připomněli nám, jak se to blíží – že 1. termín přijímacích zkoušek je 14. 4. a 2. termín 15. 4. 2020.“

Vojtěch: „Super školní bar! Výborné zázemí! Už se sem těším!“

Adam: „Jsem rád, že jsem si to tu dnes mohl vyzkoušet. Bylo to pro mě stresující, a to bylo zatím nanečisto. Ukázalo mi to, že se musím víc učit! Body jsem ztratil na podmětu a přísudku – to ani nemůžu ve své škole říct.“

Zaváhali jste, milí žáci, a tuto možnost jste propásli? Nevadí! Můžete využít celoroční nabídky a stát se na den středoškolákem – stačí nás kontaktovat a… my už se o vše postaráme.

Ludmila Karpíšková