„Dobří holubi se nám vracejí, z celkového počtu je to dobrá polovina. Tak to máme radost, je vidět, že děti byly spokojené! Loni si odnesly hmyzí hotel nebo krmítko pro ptáčky, letos jim přibydou stojan na láhve a pokladnička ve tvaru domečku. Máme tu 11 dětí, prvňáky až páťáky. Své dovednosti jim předávají naši učni truhláři, Patrik Ištvánek z TR2.A a Vojtěch Gala z TR1.A. Kluci byli dětem skvělými rádci, já jen koordinuji. Je skvělé vidět, jak se do rolí mistrů krásně vžili, to je pro učitele největší pochvala,“ představil první běh příměstského tábora Pavel Dvořák, vedoucí oboru Truhlář .

„S Jardou Hellingerem máme na starosti volnočasové aktivity. Reagujeme vždy na instrukce truhlářů, v dílně jim necháváme vždy určitý počet dětí, které pracují na svém výrobku. S ostatními hrajeme různé hry, využíváme školní tělocvičnu a venkovní hřiště. První den jsme zahájili seznamovacími hrami, odpoledne jsme šli na vycházku Gránickým údolím. U prvního úkolu jsme se nasmáli! Bylo to skákání v pytlích, soutěžily jsme dvě skupiny proti sobě, moje a Jardova. Jardovi hned děti daly přezdívku Jágr, ale brzy se ujala lepší. V zápalu boje se totiž Prokop naštval, nebylo prý fér, že skákal proti velkému Jardovi! A tak se o děti staráme já a Velký Jarda,“ s úsměvem prozradila Tereza Zábranská, žákyně oboru Cestovní ruch.

„Mně se zase vybaví soutěž v zatloukání hřebíků. V rychlosti vyhrál Ondra, v přesnosti neboli v estetickém zatlučení zase Esterka. Také je hezké vidět, jak práci v truhlářské dílně brali vážně. Marek přišel v pracovních kalhotách, nemusel ani říkat, že pracovat je zvyklý a že ho to tu baví. A tak je to správné, každý zde zažije pocit úspěchu. Aleš zase zabodoval v soutěži, kdy jsme si dávali různé úkoly a vypadalo to, že nemá konce. Zavelel, abychom vylezli na vysoký strom a vysvlékli se do naha. Rázem všichni prohráli a soutěž ukončená! Cestou přes město jsme hráli bombu, kdy si na toto slovo museli všichni čupnout. Užívali jsme si, jak se kolemjdoucí smáli s námi! S dětmi prostě bylo moc fajn, na každé budu mít nějakou konkrétní vzpomínku,“ sdělila lektorka Barbora Matyščáková.

Nechme tedy promluvit samotné účastníky tábora, ať se podělí se svými zážitky:

Aleš: Líbilo se mi vyrábění stojanu i domku i natírání, pak to, jak jsme s Ondrou ostatní učili skládat Rubikovu kostku, v tělocvičně fotbal – hrály s námi i holky a docela jim to šlo.

Bára: Pokladnička je krásná a vůbec každé vyrábění se mi moc líbilo. Stojan jsme nenatírali, ten je přírodní. Domeček jsem natřela nahnědo a střechu načerveno. Esterka si nabarvila jen střechu, někteří kluci mají zase domeček celý hnědý. Každý, jak chtěl. A bylo fajn, že jsme mezi tou vší prací hráli hry a chodili do tělocvičny, nejlepší byl asi volejbal.

Prokop: Co bylo nejlepší? Malování domečku a vůbec celé vyrábění. Fotbal i raut!

Sandra: Mně se moc povedla ta pokladnička, má hezká dvířka se zámečkem. Fotbal s klukama mě bavil moc. Vůbec všechny seznamovací hry, co měly Bára a Terka s Jardou připravené, byly bezvadné! A ten raut, to bylo dobrot! Ta učebna stolničení by se měla přejmenovat na učebnu dobrého jídla, to už jsme říkali loni!

Štěpán: Mně se líbilo ÚPLNĚ VŠECHNO!

Barbora, Ester, Sandra, Ondra, Aleš a Roman: Už se těšíme na 22. srpen, jsme přihlášeni i na druhý běh!

Velmi si vážíme pochvalných slov od rodičů:

Velice děkujeme za tuto aktivitu, jste skvělí. Marek nikdy na žádném táboře nebyl a u vás je velmi spokojený. Ty tři dny jsou tak akorát, i pro děti, určitě i pro vás. Děkuji za to, jak se synovi věnujete, i za to, jak se věnujete nám, rodičům. Měla jsem trošku obavy, ale teď můžu jen chválit. A ty výrobky, které si donesl, to je nádhera! Na srpnový běh přihlášený není, ale pokud by bylo místo, asi ho znovu využijeme.

Ing. Ivana Besednjaková

Vážení organizátoři příměstského tábora,

chtěla bych Vám srdečně poděkovat za perfektní a bezchybnou přípravu celé akce. Dcera přijela každý den nadšená, spokojená a myslím, že můžu mluvit za velký počet rodičů, s nimiž jsem mluvila. Dcera byla nejen zabavená, ale i se něco nového naučila, o čemž mi s nadšením vyprávěla - jak vyráběli dřevěný stojánek a pokladničku nebo jak se první den seznamovali. Poznala spoustu nových kamarádů a zároveň některé znala z loňského roku, kdy se také účastnila. Pokud byste do budoucna zase něco pořádali, rádi budeme u toho! Moc děkuji.

Mgr. Ivona Vítková

Hlavní koordinátorka projektu Lucie Pláňková doplňuje: „Tábor připravujeme jako součást projektu Implementace KAP JMK II. Škola se do něj zapojila v září 2020 a i přes covidová omezení se nám daří plnit plánované aktivity, k nimž jsme se zavázali. Konají se kroužky pro žáky střední školy, příměstské tábory, polytechnické výstavy i exkurze. Vybavení, stroje i materiál využíváme také pro sdílení odborné učebny pro partnerské základní školy. Těší nás zájem o spolupráci ze strany základních škol. O získané zkušenosti jsme se mohli podělit i s partnery projektu, kteří naši školu v dubnu 2022 navštívili. Příklady dobré praxe jim představili členové realizačního týmu P11, žáci naší školy, pedagogové základních škol nebo rodiče účastníků. Před námi je poslední rok projektu a věříme, že i ten bude plný kreativity, nápadů a polytechniky.“

Aleš, Barbora, Ester, Josefína, Marek, Mikuláš, Ondřej, Prokop, Roman, Sandra a Štěpán. Všichni si hrdě odnášeli vlastnoručně vyrobené stojany a pokladničky a také spoustu zážitků s novými kamarády. Výrobky ze dřeva jsou opravdu na profesionální úrovni – však na výrobu dohlíželi mistři truhláři z Přímky!

Ludmila Karpíšková,

spoluorganizátorka tábora