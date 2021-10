Den otevřených dveří školy byl na konci září novou nabídkou pro výchovné poradce ze základních škol. Již při společné snídani na školním baru či při závěrečném slavnostním obědě ocenili um budoucích odborníků v oblasti gastronomie, při vstupech přímo do výuky pak měli možnost poznat všechny obory, jež škola nabízí. Vše se konaloů v režii žáků, pod koordinační taktovkou vedoucího oboru či učitele odborných předmětů. Zaujaly zejména Deníky praxe, komunikace ve třech světových jazycích, informace o přijímacím řízení, odborné a učební praxi, uplatnění absolventů na trhu práce či o spolupráci na společných projektech. E-mail, který přišel ještě týž večer, potvrdil, že se akce podařila: Dobrý den. Chtěla bych poděkovat za dnešní perfektně zorganizovanou akci. Škoda, že se nezúčastnilo více výchovných poradců. Informace předám žákům i rodičům a těším se na další spolupráci. Ještě jednou děkuji a přeji klidné školní dny. Mgr. Blanka Vocílková, zástupce ředitele školy, Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.