Žáci 1. – 3. ročníků oborů Cestovní ruch, Hotelnictví a turismus, Podnikání, obchod a služby a Sociální činnost, kteří se olympiády zúčastnili, měli možnost si ověřit, jak německému jazyku rozumí a jak v německém jazyce komunikují. Úvodní disciplínou olympiády byl test s různými typy cvičení, jenž prověřil znalosti v kategorii poslech a porozumění textu. Následovala ústní část, do níž postoupilo pět žáků, kteří test zvládli nejlépe. K ústní části se pak žáci připojovali jednotlivě a komunikovali s učitelkami německého jazyka Ivanou Šalomonovou a Markétou Kselíkovou.

„Po úvodním rozhovoru, ve kterém se žáci představili, následoval popis a porovnávání obrázků, které byly žákům do souborů v kurzu vkládány jednotlivě. V aplikaci Microsoft Teams vedeme online hodiny, takže ani pro žáky, ani pro nás, vyučující, to nebylo nic nového. Tato doba je nestandardní, proto i soutěž proběhla nestandardně, ale zase je to potřeba brát jako výzvu,“ zhodnotila Ivana Šalomonová.

„Nejlépe se s testem i ústní částí vypořádal žák oboru Cestovní ruch Jan Němčanský ze třídy CR3.A. Za ním se umístily Lucie Kadnárová ze třídy PO4 a Nikola Kopečková ze třídy CR2.A. Podle samotného vítěze byl test obtížný, ale zvládnout se dal. Co se týká průběhu olympiády, ocenil připravenost. Poslech se dá dělat online, stačí si vzít sluchátka, a protože byl doma sám, dokonce se prý lépe soustředil. U rozhovoru by ale ocenil být ve škole, protože rád komunikuje s učiteli tváří v tvář. Tak to není sám, pocity mám stejné" doplnila s úsměvem Markéta Kselíková. Jan Němčanský bude reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční v únoru. Věříme, že už prezenčně!

Ivana Šalomonová, Markéta Kselíková a Ludmila Karpíšková