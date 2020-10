Pořádání krojovaných hodů, či jakékoliv jiné akce v letošním roce je velmi obtížné. Situace se mění téměř ze dne na den a v případě konání velkých akcí jsou tyto změny velmi náročné pro organizaci. Ani nás v Dyjákovicích neobešlo několik velkých rozhodnutí, a to, zda v letošním roce pořádat již zmíněné krojované hody a v jakém rozsahu.

Dyjákovická chasa oslavila patnácté krojované Michalské hody. | Foto: Kamil Chmel

Samozřejmě jak už to bývá, názory jsou různé a rozhodnout se správně není jednoduché. Velkou podporou byli pro nás přátelé a sponzoři, kteří nás velmi podpořili v tom, aby se hody konaly. Za to všem moc děkujeme. Nakonec jsme se rozhodli pro pořádání 15. Michalských krojovaných hodů, a to venku, na místním fotbalovém hřišti. Venkovní akce na konci září sebou sama o sobě nese spoustu rizik (doposud jsme hody pořádali uvnitř, v kulturním domě), a to zejména v nevyzpytatelném počasí. Díky inovativním nápadům našich chlapců jsme byli připraveni i na nepříznivé počasí. Kromě příprav tanečků, občerstvení či zázemí, jsme bedlivě sledovali hygienické opatření vlády a vše připravovali tak, aby hody byli v souladu se všemi nařízeními. Nebudeme lhát, bylo to velmi náročné. Kvůli počasí jsme v pátek - na poslední chvíli, pozměnili sobotní program, ale i tak jsme si to velmi užili. Lidé nás podpořili a přišli se s námi pobavit. Neodradila je ani zima, která byla a přišlo jich nakonec více než jsme čekali. Nedělní mši jsme nechtěli vynechat, proto jsme se na ní vypravili v rouškách. Poté již následoval jen úklid po vydařené akci. Všem moc děkujeme za podporu a budeme se těšit v následujícím roce, který snad už bude klidnější.