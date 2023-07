Jsou situace a okamžiky, které jen tak mimochodem odkryjí události a osudy, které zůstávaly zapomenuty hluboko pod povrchem. Bez nich by život plynul dál svým neměnným tempem. Tak tomu bylo i zde na předměstí města Znojma. Sice zde místní obyvatelé nacházeli při různých výkopových pracích drobné kosterní pozůstatky obětí veliké bitvy, která zde proběhla, ale odsun původního německého obyvatelstva v roce 1945 historickou paměť zcela zpřetrhal. A nebýt místních nadšenců ze znojemského klubu vojenské historie by možná připomínky kdysi slavné bitvy zmizely zcela.

Vše se změnilo na jaře 2008, kdy se pod lžící bagru během výstavby základů obchodního domu zjevily desítky lidských ostatků. Na tomto místě spalo svůj věčný spánek 52 vojáků francouzské císařské armády. S nimi zde byla pochována také jedna žena. Nevíme, jak se přesně jmenovala, ani jak vypadala. Víme ale, že jí bylo okolo 35 let, měla za sebou deset porodů a patrně zahynula přímo v bitvě. Právě ona se stala průvodkyní této bitvy.

Můžeme ji společně říkat třeba Chantal Annemarie Muriinová. „Není pravidlem, aby se vojenský doprovod ocitl přímo v centru bojů. Ale při těch zmatcích a chaosu při rychlých přesunech se to občas stane. Cestou mi zapadla moje kára se zbožím a pomohli mi chlapci z osmnáctého pluku. Byli to voltižéři, dle žlutých límců. A tak teď táhnu s nimi. Občas jim prodám pálenku nebo nějaké to přilepšení k chudé vojenské stravě. Podařilo se mi sehnat i několik liber tabáku, což je tady velká vzácnost. Přišel poručík, a hned na mě spustil, co že tam dělám. Ale není kam jít. Všude plno vojska, koní, povozů a děl. A tak čekám, až budu vědět, kam se mám vydat. Stojím jako přikovaná. Nevím, co si mám počít. Všude kolem jsou vojáci. Rakušané nás chtějí vytlačit. Ale my se bráníme. Schovala jsem se v jakémsi stavení a čekám, až to přejde,“ zdroj: ze scénáře spolku Acaballado - Dobšice 1809 – příběh Moravské vesnice v průběhu Napoleonských válek.

214 let uplynulo 10. července od bitvy, kterou u Znojma svedla v roce 1809 vojska císaře Napoleona a rakouská armáda. Rakušané tehdy ustupovali po předchozí bitvě u Wagramu s cílem v pořádku se stáhnout a přeskupit. Francouzi je ale pronásledovali a dílčí potyčky předsunutých stíhacích jednotek přerostly v rozsáhlou bitvu, která trvala dva dny. Během bojů byly prakticky zničeny Dobšice, značné škody utrpěly i další obce. Francouzi nedokázali prolomit odhodlanou obranu rakouských vojsk, ve kterých sloužila i řada mužů z Moravy a Čech.

Boje proto nakonec skončily příměřím. Bitvu z roku 1809 divákům připomněli fandové vojenské historie ze spolku Acaballado. Necelé dvě stovky nadšenců v dobových uniformách sehrály v sobotu odpoledne na louce u Dobšic spolu s dvaceti sedmi koňmi simulovanou bitvu. Diváci mohli vidět bojující vojáky v uniformách z období napoleonských válek, reprezentujících zejména armády Francie, Rakouska a Ruska. Otevřela také skoro třicítka sklepů vinařů z Dobšic a nabídla návštěvníkům to nejchutnější, co ukrývá. Organizátoři spojili připomínku historické události s otevíráním svých sklepů pro veřejnost. Takzvané dobývání dobšických sklepů připomíná významnou bitvu napoleonských válek u Znojma z roku 1809, kdy napoleonští vojáci vzali útokem také vinné sklepy, které vyrabovali.