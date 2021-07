Už dlouho jsem nad něčím nereptala, covid nám nastavil úplně jiné priority. Ale doslova mne nadzvedl článek ve vašem Deníku, kdy chataři ve Štítarech sepisují petici proti výstavbě vepřína. Pocházím z venkova, shodou okolností nedaleko odtud, a tak mne nějaký ten smrádek nemůže rozházet.

Letní grilování. | Foto: Petr Koudelka

Ať už se hnojí pole či vyváží septik, patří totiž k venkovu, stejně, jako vůně čerstvě pokosené trávy nebo zorané půdy. Je k nevíře, jak dnešní „napapánci“, kteří mají chalupy často luxusnější, než byt a nikdy by si nelehli do trávy či se neumyli v potůčku, ihned sepisují stížnosti. Že by se z nich tak narychlo stali vegetariáni a místo grilovaného steaku raději žmoulali sojové kostky?