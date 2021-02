Ledy už tají, ale k výletu krajina kolem Křepičky a přehrady v Horních Dunajovicích pohledy do krajiny kolem přehrady lákají. Podívejte se na obrázky Zdeňka Šmerdy, který přidal i tip na výlet.

Z procházky kolem Křepičky a přehrady v Horních Dunajovicích. | Foto: Zdeněk Šmerda

Okolí přehrady v Horních Dunajovícch nabízí cesty k zajímavým výletům pěšky i na kole, bývaly i zimy, kdy si užili třeba i běžkaři, ale to už je pěkných pár let. Pro pěší nebo cyklovýlet se zajímavými místy k focení je asi nejvhodnější necelých deset kilometrů dlouhá trasa kolem přehrady do Višňové a zpět zpět přes Horní Dunajovice k penzionu Camp.