To, co už zvědavým očím veřejnosti neuteklo, byl předcházející pátek. Od rána chasa a další důkladně uklízela a slavnostně zdobila hodový plac. Kolem poledne dorazil též strom, který se postupem času a šikovnýma rukama chlapců proměnil v nádhernou "máju". Prostě na jeden pátek práce ažaž. Myslím, že si večer všichni oddechli. Ale to hlavní je teprve čeká - sobotní zvaní na hody po obci. Do každého domu, do každé ulice, za zvuku dechové kapely Zlaťanka. Prostě tak,aby každý věděl, co se v našem městysi chystá. To už se blížíme k odpolednímu zavádění na place. Sem nám ve slavnostním průvodu s kapelou v čele nastoupilo dvacet párů. Děvčata v nazdobených kyjovských krojích červené barvy a naškrobených rukávcích, kluci ve vysokých holínkách a s klobouky. Všichni bez rozdílu s úsměvem a s vynikající náladou.