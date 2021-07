Procházet se dlouhými chodbami hradů, zámků, i znojemského podzemí. Procvičovat mrštnost jazyka při komunikaci s návštěvníky. Právě tak prožili studenti oboru cestovní ruch ze znojemské Přímky poslední měsíc školního roku. Děkueme Ludmile Karpíškové za zajímavý příspěvek.

Studenti z Přímky zažili jako průvodci na památkách rušný červen. | Foto: se svolením SOŠ Přímětická, Znojmo

Studenti si jajko průvodci na vyhledávaných a oblíbených památách v regionu plnili povinnou školní prax. „Žáci mají dvě třetiny odborné praxe za sebou a ze všech pracovišť, kde ji vykonávají, máme jen pochvalná hodnocení. Letošní druháci se zase jako průvodci osvědčili, a to všichni! S novou rolí se opravdu vypořádali s velkou zodpovědností. Velké poděkování patří samozřejmě zejména jim, ale také našim vyučujícím. Před nástupem na pracoviště žáky ze znalosti textů pravidelně přezkušovali, na konkrétní místa s nimi předem jeli, aby bylo to vplutí do života průvodce kulturní památky co nejhladší. V průběhu praxe je také několikrát navštívili, ať už sami nebo v rámci exkurzí. Jen ať mladší spolužáci vidí, co dokázali! A žáci stejného oboru tak navíc získají představu, co je příští rok čeká. Poslední díky patří našim partnerům, myslím tím kastelány, referenty, instruktory, prostě všechny vedoucí smluvních pracovišť. Děkovný pozdrav tedy z naší školy posíláme pracovníkům do Bítova, Vranova nad Dyjí, Mikulova a Znojemského podzemí. Spolupráce si velmi vážíme, získávání zkušeností v terénu přímo od odborníků, kteří mají tu cestičku průvodcovství již léta prošlapanou, je pro žáky velmi cenné,“ zhodnotila Lucie Pláňková, vedoucí oboru Cestovní ruch na SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo.