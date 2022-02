Otevřela všem zúčastněným pohled do světa závislosti, drog a zoufalství. Také ale odhodlání a nesmírné síly. Není totiž silný člověk ten, který vše dokáže zvládnout sám, nýbrž ten, kdo si dokáže přiznat, že má problém, a úplně nejsilnějším je ten, kdo si dokáže říct o pomoc. A kam se studenti za poznáním vydali? Adresa Tavíkovice, Terapeutická komunita Salebra. Nebyla to exkurze o tom, jak vám zaměstnanci představí zařízení, jeho význam a způsob práce s klienty. Bylo to setkání s klienty samotnými, kteří žáky v čele s Mgr. Sabovou přivítali a vše jim ukázali.