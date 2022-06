A jak svůj úspěch vidí sama studentka? „Ze svého umístění mám velkou radost. Dosažený výsledek je pro mě o to cennější, protože čtenářství patří k nedílné součástí mého života. Do soutěže jsem se přihlásila, protože mě baví se zamýšlet se nad příběhy, které jsem přečetla, nebo psát vlastní povídky,“ uvedla Antonie Michalová. „S umístěním naší nadané studentky jsem velmi spokojen a do budoucna jí přeji spoustu dalších inspirací a literárních prožitků,“ uvedl na závěr ředitel školy Josef Brouček.

Alena Bachmanová