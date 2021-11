Krásná krajina pod křídly i starosti pilota po překvapivé ráně do letounu. Takový byl koncem října let z Příbrami pro Karla Procházku. Děkujeme za zajímavý příspěvek a pěkné fotky.

Z letu z Příbrami do Znojma. Nad Slavonicemi. | Foto: Karel Procházka

Let do Příbrami byl běžná záležitost. Kamarád tam měl svoje letadlo na údržbě, tak jsem tam s ním zalétl. V Příbrami jsem ho vyložil, svou Faetu otočil, a za chvíli byl na cestě zpátky. Brzy jsem měl dost práce s pilotáží, byly silné turbulence, ale aspoň jsem si ještě vyfotil, co je dodneška vidět v místech, kde se těžíval uran. Ještě tam bude léta co uklízet. Za chvílí jsem byl na Orlickou přehradou a pak jsem si z dálky prohlédl chladící věže Temelína. Z pěti tisíc stop (1.600 m.n.m.) jsem si ještě prohlédl historický Tábor a neméně historický Jindřichův Hradec. Za Hradcem jsem se rozhodl klesnout pod mraky a proletěl nad hradem Landštejnem.