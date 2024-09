V polovině srpna odcestovala dorostenecká reprezentace hasičů do chorvatského Merhatovce, aby se zde účastnila mezinárodní soutěže v požárním sportu dorostu PIKAČ KUP 2024. V družstvu dorostenek si reprezentační dres oblékla také výrovická hasička Eva Vlčková a stala se tak první hasičkou na Znojemsku, které se to podařilo.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Nejprve to byl výstup do druhého podlaží cvičné věže a štafeta 4x100 metrů. Následující den pak běh na 100 metrů s překážkami a požární útok. Každé reprezentační družstvo může postavit maximálně devět dorostenců, z toho tři mladší 13-14 let, tři střední 15-16 let a tři starší 17-18 let.

Dorostenecká reprezentace hasičů odjela do chorvatského Merhatovce, aby se zde účastnila mezinárodní soutěže v požárním sportu dorostu PIKAČ KUP 2024.

Do celkového pořadí se započítává vždy lepší čas z dvou pokusů štafet a požárního útoku. A z individuálních disciplín časy dvou nejlepších závodníků z každé kategorii.

Úspěch českých dorostenek

České dorostenky zvítězily ve výstupu na věž, běhu na 100 metrů a štafetě. V požárním útoku pak obsadily druhé místo za Slovenkami. V celkovém pořadí to pak bylo jednoznačné vítězství před druhým Slovenskem a třetím Bulharskem.

Eva Vlčková nastoupila v individuálních disciplínách a byla nominována i do štafety a požárního útoku. A dařilo se jí. Ve výstupu na věž si odvezla zlato za čas 8,08. Byl to nejlepší čas ze všech kategorií. V disciplíně běh na 100 metrů s překážkami byla druhá časem 17,64 a to byl také druhý nejlepší čas ze všech kategorií.

Závodů se zúčastnili také čeští dorostenci, kteří zvítězili ve všech disciplínách a taktéž si odvezli pohár za celkové první místo.