Na znojemském vlakovém nádraží se schází skupina lidí a míří k nástupišti, kde už stojí vlak do Břeclavi. „Vážení návštěvníci, vítáme vás při dnešní části zpracování naší ročníkové práce. Dnes nás čeká exkurze do města Valtice! Vlak odjede za pár minut, následujte nás prosím…“

Studenti třetího ročníku oboru Cestovní ruch se na dnešní exkurzi těší. „Kdybychom za sebou neměly praxi s průvodcováním na hradech a zámcích, tak bychom měly možná trému, ale dnes už nás nerozhodí stoupnout si před návštěvníky a odvést výklad! Spíš mě trošku vykolejilo, že měl vlak zpoždění! No prosím, vykolejilo a vlak, nakonec jsem udělala vtip!“ usmívá se Eliška Pitrová, žákyně CR3.A, jedna z organizátorek exkurze, kterou studenti vedou jako součst své ročníkové práce Právě praktické provedení konkrétního odborného výletu podle vědomostí získaných ve škole bylo hlavním cílem valtické exkurze. "Pro spolužáky z naší třídy i rok mladší jsem společně s Lucií Barcůchovou a Markétou Procházkovou připravila program exkurze do Valtic. Jako první jsme zařadily historickou prohlídku zámeckých prostor. Bedlivě jsme, zejména my, třeťáci, sledovali výklad tamější průvodkyně. Shodli jsme se v tom, že její výkon byl hodný stavu průvodcovskému, do něhož se už také počítáme! Ani jsme před mladšími spolužáky, kteří byli s námi, nehnuli brvou, že nás překvapil pojem enfiláda. Naštěstí ho průvodkyně hned vysvětlila, tak jsme jen důležitě přikyvovali. Ano, samozřejmě víme, že se jedná o funkční, ale i optické propojení jednotlivých, za sebou řazených místností! Následovala interaktivní prohlídka nově otevřeného a zrekonstruovaného barokního zámeckého divadla. Návštěvu jsme si velmi užili a vřele ji doporučujeme. Mohli jsme si zde totiž prakticky vyzkoušet, jak se vytváří zvuk bouřky, deště nebo větru, dozvěděli jsme se, jak takové barokní divadlo fungovalo či jak to vypadá v zákulisí. Kdybych měla exkurzi plánovat znovu, nedělala bych žádné změny. Vydařila se. Spolužáci a paní učitelky nám na závěr zatleskali, to mluví za vše!,“ hodnotila studentka.

„Elišku, Lucku a Markétu můžu jen chválit. Nemluvím jen za sebe, společně jsme je hodnotili – všichni jsme dali jedničky! Všechno klaplo podle harmonogramu, který jsme před akcí dostali, velice zajímavé měly výklady. Vůbec nebyly nervózní, to obdivuji. Jsem zvědavá, jaká ročníková práce čeká za rok na mě, a už se docela těším,“ pochválila starší spolužačky Magdaléna Hýblová z CR2.A.

Svoje ročníkové práce studenti naplňují během celého nynějšího školního roku. Září bylo ve znamení Prahy, listopad pak ve znamení Valtic a Třebíče. V plánu jsou dále Jihlava, Šobes, Vídeň. Přibližují se práci běžné cestovní kanceláře se všemi potřebnými atributy produktu cestovního ruchu.

Eliška Pitrová, CR 3.A, a Ludmila Karpíšková