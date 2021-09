Rok 1871 byl pro rozvoj města Znojma významný dokončením železniční dráhy a rozhodnutím městského zastupitelstva o rozšíření města a jeho regulaci. Výstavbou nádražních budov byl pověřen asistent Polytechnického Institutu ve Vídni architekt Josef Slowak. Ještě v dubnu 1869 představil Asociaci rakouských inženýrů a architektů vlastní projekt Justičního paláce v Antverpách, ale během roku se přestěhoval do rodného města a věnoval se železničnímu stavitelství. Započal s výstavbou budov pro zaměstnance železnice, které dokončil v březnu 1870.

Dnešní Mariánské náměstí před rozšířením města podle významného regulačního plánu. | Foto: archiv Miloslavy Klimtové

V červenci téhož roku referuje místní tisk o výstavbě „Centrální nádražní budovy“, která se pod vedením arch. Slowaka „energicky staví“. Úseky dráhy byly postupně předávány do užívání od roku 1870, železniční spojení bylo dokončeno zprovozněním úseku směrem na Stockerau 1. listopadu 1871, kdy odtud přijel do Znojma první vlak. 5. listopadu byla uvedena do plného provozu i hlavní nádražní budova.