Některé zimní pohledy zná každý, ať jsou to zasněžené znojemské dominanty, nebo nevyhnutelné fronty kamionů na hlavních silnicích. Jsou ale pohledy, které potěší o to víc, že jsou neotřelé a mají nadčasovou atmosféru. Třeba jako starý vojenský motocykl na inspekční cestě k řopíku Úžlabina v Dyji. Co viděli naši čtenáři při sněhové nadílce 9. prosince se můžete přesvědčit v galerii.