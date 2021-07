Deštivé počasí letošního července vylákalo do lesa houbaře. Léto tohoto roku je opravdu srážkově nadprůměrné, což je zřejmé při pohledu na trávníky, které touto dobou na Znojemsku mívají různé barvy jen ne zelenou. Letos je tomu jinak. Děkujme Radomíru Němcovi za pěkný příspěvek a velmi užitečné rady.

Houbaři nyní mohou najít hřib. | Foto: Radomír Němec

Na vydatné deště dobře reagují houby. V kruzích v trávnících vyrůstají špičky travní, ty se dobře uplatní v houbových polévkách. Sbíráme jen klobouky, třeň je charakteristicky vláknitý a houževnatý, někdy na něm jde udělat dokonce uzel a podobně by se choval i v jídle. Dalším dobrým znakem pro rozpoznání špiček je kromě růstu v kruzích a vláknitého třeně i zoubkem připojený lupen, na tento "zoubek" se musíme špičce podívat pod klobouk. V trávnících ve městě rostou i prášivky, což jsou břichatky příbuzné s pýchavkami. Stejně jako pýchavky je můžeme zpracovat do polévek nebo z nich udělat smažené chipsy na slano, ale i s cukrem. Delikatesa! Ale pozor, pokud je při kuchyňské úpravě na oleji připálím, tak nepříjemně hořknou. Ze stejného důvodu se nehodí ani na mražení, hořkost by nám zkazila všechny houby ve směsi. Na rozdíl od pýchavek prášivky vypouští po dozrání spóry malým otvorem na teřichu.

Na trávnících ve městech po deštích vyrostl i hnojník, jeho mladé plodnice se rovněž dají kuchyňsky upravit, musíme však pracovat rychle, jinak se nám doslova pod rukama roztečou na inkoustovou kaši. Pak už se k jídlu nehodí, inkoust ocení děti na malování.