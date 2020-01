Licence, kterou škola zakoupila, jim umožňuje pracovat se všemi moduly v plné verzi po celý školní rok, k výsledkům se žák může neomezeně vracet na svém mobilu, PC a konzultovat je se svými nejbližšími, ať už jsou to kamarádi, přátelé, rodiče, a samozřejmě ve škole s kariérovým poradcem.

„Salmondo je velice jednoduchá aplikace, přihlásil jsem se přes Facebook pomocí mobilu, ani jsem nepotřeboval PC. Takže teď si můžu surfovat i při cestě autobusem, to je fajn. Mně se zase líbí, že jsem se dozvěděla, jaké mám silné stránky – určitě to použiji, až si budu psát CV. Během hodiny jsem si ve škole stihl projít všechny moduly, nejzajímavější je asi modul sebepoznání – je zakončen testem. Vyšlo mi, že se hodím pro práci s lidmi – tak to jsem na správném oboru! Myslím, že jsem se daleko víc začal zamýšlet nad tím, co vlastně budu v životě dělat! Za mě jednička za ty psychologické testy. Kdo by nechtěl znát svůj typ osobnosti? Na základě kódu mi byly doporučeny typově vhodné profese a studijní obory, stejně jako vhodné typy pracovního prostředí nebo aktivity, kterým se můžu věnovat pro další rozvinutí svých silných stránek. Vyšlo mi, že jsem přívětivý k druhým lidem, zaměřený na plnění povinností, odolný vůči psychické zátěži a otevřený novým zkušenostem. To odpovídá náplni oboru, který studuji! Testy byly přehledné a věcné, přesné. Určitě doporučuji! Super design, jednoduché použití, komplexnost, široký záběr…,“ hodnotili Salmondo budoucí maturanti.

Tato aplikace pomáhá žákům i při rozhodnutí, na jakou vysokou školu jít. Je třeba vyzdvihnout zejména jednoduchost a srozumitelnost aplikace a testů, odborné, ale přitom jasné vyhodnocení, které žáci vědí během chvilky. Salmondo obsahuje také databázi profesí, která je navázána na databázi Národní soustavy povolání, uživatel si tak k doporučené typové profesi může zobrazit podrobnosti – například potřebné schopnosti a dovednosti, typickou náplň práce a dosahované platové rozmezí.

„Každému žáku umožňuje probudit v sobě zájem a aktivitu. Za pár minut se o sobě dozví spoustu zajímavých informací, které mu mohou udělat větší jasno v tom, kam po škole zamířit své kroky. Kariérním poradcům pak poskytuje potřebné nástroje, metody a návrh metodiky pro práci,“ doplnil ředitel školy Libor Hanzal.

Ludmila Karpíšková