Pořadatelem regionálního kola pro Jihomoravský a Zlínský kraj se letošní rok stala Střední škola a základní škola v Tišnově kde změřilo své řidičské dovednosti v areálu odborného výcviku sedmnáct soutěžících z osmi škol se zemědělskými obory. Na soutěžní trati museli projet pravoúhlou zatáčkou, slalomem, úvozem a osmičkou, přejet lávku, zastavit na přesnost, přistavit přívěs bokem k rampě a zacouvat do garáže. Couvání do garáže patřilo k nejtěžším úkolům, s tím ale Jan Gambas ani Petr Langer žádné problémy neměli. „Opět se potvrdilo, že ve škole máme řadu šikovných žáků a talentů a když se přidá kvalitní příprava ze strany pedagogů, pak přichází i úspěchy“, zhodnotil vítězství Josef Brouček, ředitel školy. Jan Gambas postupuje do republikového kola – Mistrovství republiky, které se bude konat ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole Poděbrady.