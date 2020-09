Jedno z představení sehrálo divadlo KRAB v pátek odpoledne také v Infocentru JE Dukovany. Do technických prostor zavítalo na tři desítky menších i větších diváků. Pohádka o tom, co je nejvzácnější pod Sluncem, trvala necelou hodinu. Po ní byla příležitost prohlédnout si všechna zákoutí dukovanského infocentra.

Další loutková představení o drakovi, vytrvalém princi, princeznách nebo třeba o čertech shlédly děti bez rozdílu věku ve Slavěticích, Rešicích, Kralicích nebo v obci Hluboké.

„Představení loutkového festivalu u nás pořádáme každoročně. Jsme rádi za podporu a za to, že se můžeme přidat do této festivalové rodiny,“ říká Dana Jarolímová, starostka Jamolic. „Letošní představení Irská rybka bylo mimořádně zdařilé, interaktivní, děti se mohly samy do hry zapojovat,“ dodává starostka.

K festivalu se neodmyslitelně pojí každoročně vyhlašovaná výtvarná soutěž pro děti. Letos měly za úkol nakreslit komiksový příběh ze zhlédnutého představení. Festival vznikl původně jako regionální akce pro Moravskokrumlovsko, ale za 14 let trvání se rozrostl a našel si své příznivce také na území Brněnska, Znojemska a Třebíčska. Na představeních jsou k vidění rozmanité druhy loutek i rozmanité styly představení. Účinkující jsou profesionální soubory, které v drtivé většině hrají autorské hry. Veškeré informace lze nalézt na webových stránkách organizátora akce Městského kulturního střediska Moravský Krumlov www.mkrumlov.cz v sekci Malý festival loutky.

BOŘIVOJ ŠVÉDA