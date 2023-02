„Přihlášené byly střední školy z celé České republiky. Od Českých Budějovic, Strakonic přes Prahu, Liberec, či podkrkonošské Hořice až po naše Znojmo. Některé postavily i více dvojčlenných družstev. My jsme měli v ohni pouze jedno želízko – Davida a Christiana, žáky oboru Podnikání, obchod a služby. V průběhu hry bylo jasné, že skupina A, kterou jsme si vylosovali, je opravdu silná. Nicméně naší dvojici se podařilo postoupit do finálové čtyřky.“ přiblížil Milan Brzkovský, pedagog SOU a SOŠ SČMSD Znojmo.

„Před turnajem jsem byl velice nervózní, neměl jsem žádná očekávání na postup či umístění. Stres naštěstí opadl brzy. Díky systematické přípravě s naším trenérem Ing. Brzkovským nebyly pro nás tyto zahajovací zápasy nijak těžké. Zvládl jsem uhrát 4 z 5 zápasů a přispět tak našemu týmu čtyřmi body. Můj spoluhráč David uhrál krásných tři a půl bodů, což byly tři výhry a jedna remíza. Celkových sedm a půl bodů nás vyneslo na 2. místo a kvalifikovalo na postup do finále. Tam už bylo vidět, že přituhuje. Díky mé výhře proti týmu z Arcus Praha jsme hned získali jeden bod, náš následující oponent začínal s nulou. David pak vyhrál, já kvůli hloupé chybě prohrál, ale stále jsme o jeden bod vedli. Pak však proti nám nastoupili hráči z Česko-anglického gymnázia z Českých Budějovic a oba zápasy, a tím i celkově turnaj, vyhráli. Na druhé příčce skončil Arcus Praha, my na třetí. Velké díky patří nejen našemu trenérovi, ale i vedení naší školy za to, že nám umožnilo se turnaje účastnit a ukázat, že i my ve Znojmě šachy hrát umíme!“ doplnil Christian Mikuĺák, žák PS4.A.

Ludmila Karpíšková