V turnaji se spolu utkalo v devíti kolech 54 hráčů různé herní síly od mezinárodních mistrů Bureše, Vyskočila a Půlpána, přes ligové hráče z Ořechova, známého šachového historika pana Kalendovského až po děti a rekreační hráče. Turnaj probíhal svižným tempem a prakticky bez sporů. Hrací místnost – Společenské centrum v Bystrci je pro turnaje ideální místo, místnost je prostorná s možností oddechu v předsálí, od dvou hodin byla otevřená malá kavárna, takže si hráči mohli zakoupit občerstvení. Venku se dalo posedět v přilehlém parčíku. V přestávce mezi jednotlivými koly si člověk mohl vyslechnout názory ostatních na celkovou situaci, která příliš nepřeje šachovým akcím, jenž se tak ocitají v ohrožení. Ale zpět k turnaji, po devátém kole byl znám vítěz IM Jakub Půlpán se sedmi body, kterému na paty šlapal Danny Gajdoš také se sedmi body, ale horším pomocným hodnocením, třetí skončil sympatický Jarda Bureš.

A jak se vedlo nám? Inu, v ratingové přesile jsme se točili na zadních deskách. Já vybojoval 3,5 bodu, Matěj body tři, a to ještě se málem o jeden bod připravil, když na dotaz rozhodčího Ondry Zámečníka, zda-li prohrál, tichý a málomluvný Matěj odpověděl ano. Vše se nakonec vysvětlilo a Matějovi byl bod připsán. Marek vybojoval body dva a Vojta, pro kterého to byl vlastně první “velký turnaj s dospělákáma” také dva body. Potěšující byla i pochvala pana Kalendovského, že jsou kluci celkem šikovní a mají potenciál. Po vyhlášení výsledků jsme se vydali na cestu zpět, kluci si po cestě vyměňovali dojmy z turnaje, porovnávali svoje výsledky a já musel vysvětlovat rozdíly mezi progresem a buchholzem. Zvídavý Vojta chtěl vědět, jak se postupuje při rovnosti bodů a všech pomocných hodnocení. Co dodat na závěr? Turnaj se nám velmi líbil, měl vysokou sportovní úroveň a příště přijedeme zase!

Radek Skoumal

Šachový klub GPOA ZNOJMO