Když budete v létě na Vranovsku, jedno z vašich putování tímhle krásným krajem by mělo jistě vést do Uherčic a na zdejší zámek, který má opravdu o čem vyprávět. Nepoznal jen pozlátko, o hospodářských zvířatech a hnojivech ví jistě více, než by si kdy přál. Chybělo jen málo a my dnes neměli co obdivovat. Otevřete společně s námi vstupní bránu, bránu, která nás zavede zpět do dob gotiky, renesance, baroka i klasicismu.