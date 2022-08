Sekt se vrátí do vinařství, projde finální péči v podobě odstřelu, osušení, uzavření láhve a balení. Vylovený sekt byl vyroben z odrůdy hroznů Chardonnay a část výtěžku z každé láhve všech sektů z Lechovic jde na konto Centra Paraple, které se stará o lidi s pohybovým hendikepem. Sekt byl poprvé potopen ke slavnostnímu výročí devíti set let založení Vranova nad Dyjí v roce 2000 - tehdy to bylo přesně 900 lahví, které symbolizovaly 900 let existence městysu. Nejen evropským unikátem je také potápění láhví sektů na mořská dna celého světa, o což se také starají potápěči z Manty Znojmo. Láhve mají k sobě připevněnou speciální ampuli se vzkazem Vinných sklepů Lechovice a nálezce získá z Vinných sklepů Lechovice další víno.

Stanislav Nováček