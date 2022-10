Vůně a vzpomínka. Vranovský zámek v říjnu připomíná čas loveckých hostin

Zvláštní kontrast přinesl cosi nového k dějinám křesťanství – s templáři se tak vynořuje ptaní se po tom, zda je křesťanské užití násilí i v případě obrany a zda je možné vést boj ve jménu Boha (s připomenutím, že i nepřítel se modlí k Bohu). Současně je však na místě zmínit, že každý křesťan je jistým „rytířem Ježíše Krista“, neboť vede svůj boj proti neviditelnému působení démonů a zla. Templáři přinesli vývoj i na poli ekonomie, když zakládali cosi jako „banky“. Pro své velké bohatství a moc, která se nepodřizovala světské moci, ale pouze té církevní (a nakonec pouze duchovní autoritě), byli obviněni z herezí a v pátek 13. října 1307 hromadně pozatýkáni a řád byl rozprášen. „Mýtus“ a tajemno okolo templářů dokresluje i upálení velmistra Jacquese de Molay 18. března 1314, kdy „proklel“ francouzského krále Filipa IV. a papeže Klementa V., kteří opravdu oba do roka od upálení velmistra zemřeli.

Na Moravě bychom templáře hledali skoro marně. O to více pozornosti si zasluhuje dnes již pouhá zřícena, avšak kdysi poměrně rozlehlý hrad s přiléhavým názvem Templštejn. Už sám název nás odkazuje na „templ“, tj. chrám. Templáři opravdu měli na Moravě tento hrad a obývali jej. Do naší vlasti přicházejí v roce 1232 a hlavním sídelním kostelem je sv. Vavřinec v Praze. Na Moravě existovaly dvě řádové komendy: Čejkovická a Jamolická, o níž máme první zmínky z roku 1279 a která je později přejmenována přímo na „komendu Templštejn“.

Hrad Templštejn si řád postavil ve vzdálenosti asi dva kilometry od Jamolic. V tomto kraji měl řád duchovní správu v kostelích v Horních Dubňanech, Dobřínsku, Jamolicích, Dukovanech a zaniklých Bohuslavicích u Templštejna. Kromě hradu řádu náležel poměrně velký nemovitý majetek, jmenovitě samotné Jamolice, Dobřínsko, Petrovice a Popice. Nejmohutnější hrad na západní Moravě byl inspirován anglickými hrady a byl zbudován na velmi příkré skále. Tyčí se nad řekou Jihlavou a přístup k němu byl možný pouze z jednoho směru (od Jamolice). Byl velmi výhodně strategicky situován. Tři metry široká a čtyři metry vysoká je zeď, kterou nalezneme v rozvalinách, které kdysi tvořilo samotné „srdce“ celé stavby. Podle kruhové výseče lze odhadnout, kde byla věž a že v jádru je také místo, kde se nacházely ubikace. Terén při vstupu do areálu je vyvýšen, ačkoli se nachází na opačné straně, než je vstup do „jádra“, které bylo obepnuto parkánem, který nakonec navazoval na dvoupatrovou hospodářsko-obytnou budovu nad řekou. Přízemí této budovy sloužilo patrně k bohoslužebným účelům. Našli bychom zde také prostor pro krb a také zdroj vody (dodnes dochovaný v podobě studny).

Poslední zmínka o „komendě Templštejn“ je z roku 1303 a souvisí s duchovní správou okolí. Po zabavení veškerého majetku řádu templářů v roce 1318 přešel hrad Templštejn do vlastnictví Bertholda Pirknera z Pirknštejna. Od poloviny 14. století jej pak vlastní páni z Lipé, krátce jej spravuje purkrabí Markvart z Pechtic, aby jej od roku 1410 opět měli pánové z Lipé. Za jejich panování proběhlo několikero oprav. Ale to jsou již jiné dějiny a nesouvisí s templáři.

Nakonec zmiňme jednu z pověstí, které o Templštejnu kolují. Jednou si pasáčci hráli okolo hradu, to již byl zřícenina, ale ne taková jako dnes. Bohatý Hlavsa vzal chudému Lutoslavovi botu a hodil ji do studny. Lutoslav pocházel z chudé rodiny a věděl, že novou botu těžko dostane. Seděl a plakal. Kamarádům se ho zželelo a rozhodli se mu pomoci. Uvázali různé provazy a spustili malého a hubeného Lutoslava dolů. Po troše snažení nakonec Lutoslava i s botou plnou bahna vytáhli ven. Botu začal Lutoslav u ohně čistit – najednou poznal, že není jen plná bahna – byla také plná zlatých mincí. Měl obrovskou radost, že má botu zpět, a tak se v té radosti s kamarády, kteří mu pomohli, rozdělil o zlaté mince. Všichni byli spokojení, že to tak dobře dopadlo. Jen Hlavsa byl nějaký nesvůj. Pocházel z bohaté rodiny a příděl mincí se mu zdál malý. Proto se rozhodl, že do studny hodí i svoji botu. Lamentoval, a tak kamarádům nezbylo nic jiného než ho také spustit dolů do temné studny. Hlavsa byl ale větší a těžší než Lutoslav. Chatrné provazy praskly a Hlavsa se zřítil dolů. Když pasáčci přiběhli i s pomocí zpátky a přivolaný hospodář se na pořádném provaze a s pochodní spustil dolů, tak tam našel jen bahno, nenašel ani botu a ani Hlavsu. Studna se pak nechala zasypat.

Tento příběh je svým pojetím i jaksi „biblický“. Ukazuje nám několik věcí. Hra v našem životě může být dobrá – může vést k nepředpokládanému dobru. Pak také to, že to, co na první pohled vypadá katastroficky, tj. ztráta boty, to se může proměnit v něco více, co jsme vůbec neočekávali, tj. nalezení zlatých mincí. A pak je zde ústřední motiv příběhu, tj. etická rovina. Máme-li čistý úmysl (vytáhnout zpět botu), pak to znamená, že i my samotní jsme čistí (chudí, hubení), a tak nám i ostatní pomohou v čistém úmyslu tak, jak nejlépe dovedou. I chatrné provazy vydrží, pokud věříme a ostatní věří s námi (to ostatní nám dodá Bůh). Když pak očišťujeme to, co jsme vytáhli z bláta (z temnoty), často tam nalezneme to, co tam ukryl Bůh, a to je nám přidáno. Máme-li však nečisté úmysly, pak jsme i samotní nečistí (tlustí). Ostatní nám sice mohou pomoci, pokud je k tomu donutíme (často pomohou ze strachu), ale naše víra je spíše touha po zisku a ta snadno „praskne“ (jako chatrný provaz). Nezůstane po nás nic. Tak si přejme ve svém životě lovit v temnotách takové studny snad jen s pokorou a s důvěrou v radost. Máme-li čisté úmysly, Bůh nám často přidá i to, co nečekáme. A bude to k dobru všem.

Filip Gorazd Martinek