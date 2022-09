Zeman, Fantomas, traktor i parník. Neckyáda na Dyji opět jiskřila nápady

Právě nádraží v Hrušovanech nad Jevišovkou zvolili pořadatelé ze Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě jako ohnisko oslav 150 let od zahájení provozu na dráze z Břeclavi do Znojma. Připomněli také výročí otevření severní trasy od Brna před Moravský Krumlov do Hrušovan, Hevlína a na Vídeň, které nemohli řádně oslavit v termínu kvůli covidovým omezením. Zvláštní vlaky s cestujícími mezi Břeclaví, Hrušovany a Znojmem táhla lokomotiva přezdívaná Bardotka, z Hrušovan do Hevlína jezdil oblíbený motoráček Hurvínek. Cestující usedli také do motoráků známých jako Orchestrion či Krokodýl. Milovníky železnice potěšily také jízdy nákladních vlaků s oblíbenými lokomotivami v čele s jednou z legend československé dráhy lokomotivou Sergej.

Zdroj: Youtube