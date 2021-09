Na podzim nabídne festival návštěvníkům šestnáct koncertů, osm na jižní Moravě a osm v okolí rakouského Thayatalu, na nichž se představí nejen přední čeští, ale také zahraniční umělci. Na programu je vystoupení barokních ansámblů, smíšených sborů, vokálních ansámblů, komorního orchestru a talentovaných dětí ZUŠ z obou stran hranice, které na koncertech v Louce u Znojma a v Unterretzbachu vystoupí společně s učiteli ZUŠ. Zahajovací koncert Struny a píšťaly současně - Věčné světlo, láká posluchače do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí, a to již v sobotu 5. září v šest hodin večer. Houslisté David Pokorný a Alexej Aslamas uvedou spolu s varhanicí Kateřinou Málkovou dvě světové premiéry, skladbu „Dozrávání“ skladatele Antona Aslamase a skladbu „…a světlo věčné ať mu svítí“ Michaely Pálky Plachké.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.