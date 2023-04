Do akce Ukliďme Načeratický kopec se v sobotu 1. dubna zapojili skauti z prvního smíšeného oddílu Znojmo. Členové i jejich rodiče čistili lokalitu nedaleko Znojma. Podařilo se jim nasbírat celý kontejner komunálního odpadu a poté i obrovskou hromadu ojetých pneumatik. Děkujeme Jakubu Kaniovi a Veronice Králové za poslání fotek k nám do redakce.

Skauti u Znojma vyčistili přírodu. Našli velkou hromadu pneumatik | Foto: Jakub Kania

„Jsme hrdí, že jsme se mohli zapojit do této důležité akce a pomoci tak udržet naši přírodu čistou a zdravou. Celý oddíl se do akce pojmenované Ukliďme Načeratický kopec zapojil s nadšením a snažil se odvést co nejlepší práci,“ okomentoval počínání skautu vedoucí oddílu.

Cílem celorepublikové akce Ukliďme Česko je do dobrovolnických úklidů zapojit co nejširší veřejnost a tím aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě.

