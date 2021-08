„Řezání, rašplování, broušení, vrtání, šroubování, frézování, tužka, metr, kladívko, hřebíky, rašple, dláto, záhlubník, AKU šroubovák, vrtáky, vruty, lepidlo na dřevo, brusný papír, čela, boky, mezistěny, sololit, masiv… To je jen výčet pojmů, v nichž se účastníci příměstského tábora, který je zaměřený na práci se dřevem, bravurně zorientovali! Máme tu prvňáčky až páťáky, každý také samozřejmě přišel s jinou úrovní znalostí a dovedností, ale bylo krásné sledovat, jak kluci i holky tu naši truhlařinu nasávali, jak se jim dosud neznámé stává samozřejmostí. Své roční zkušenosti jim předávali naši žáci, Vojtěch Pařil a Matěj Mikulica. Učni, a to teprve prváci, byli v rolích mistrů! Věkový rozdíl nebyl při práci v truhlářské dílně téměř znát, všichni chtěli odvádět co nejpreciznější práci. Velcí kluci byli dětem pomocníky, rádci, kamarády. To je pro nás, učitele, to největší ocenění naší práce, vychováváme si své nástupce,“ s úsměvem zhodnotil Pavel Dvořák, učitel odborných předmětů oboru Truhlář.

Jeho slova doplňuje lektorka Lucie Goldová. „Děti hned první den chtěly mít vše dokonalé a přitom jsou na sebe náročné. Vybavuje se mi, jak Ondra hned hravě a přitom s čistými rovnými tahy přeřízl silný hranol, ale na pochvalu učitele, že je to na jedničku, zareagoval, že to na jedničku ještě není, že to umí líp! Tady je vidět, jak je pečlivý. Anebo Aleš, při nácviku kulatinky okulatil téměř celý odřezek, popustil uzdu fantazii a hned měl tácek, prý pro tatínka na pivo, a jestli si ho může vzít domů… Ostatní ho samozřejmě následovali a po prvním dnu si tak téměř všichni pyšně odnášeli svoje první výrobky, v jejich očích dokonalé! Ta radost v očích, ta hrdost, co dokázali, když své výtvory ukazovali rodičům. Nejspokojenější ale samozřejmě byli poslední den, kdy dostali pamětní medaile a odnášeli si vlastnoručně vyrobená dílka. Hmyzí hotely i krmítka pro ptáčky jsou opravdu na profesionální úrovni – však na výrobu dohlíželi mistři truhláři z Přímky!“

„I tehdy, když jsme jen soutěžili, tak například v zatloukání hřebíků vyhrála Gabča. Holka, pro kluky nečekaně. Klukům bylo hned jasné, proč. Okomentovali to slovy, že měla měkčí dřevo a úplně bez suků! Tak tady vidíte, jak umí argumentovat!“, navázala lektorka Barbora Matyščáková. „A nemyslete si, že pořád jenom pracují, to opravdu ne. Práci střídá zábava, připravily jsme nespočet volnočasových aktivit, které realizujeme nejen ve škole, ale i v přírodě. I procházka Gránickým údolím byla dětmi oceněna, v kombinaci s hrami ani nepoznaly, že ušly devět kilometrů!

Tortillu, toast, párek v rohlíku, pizzu, bagetu nebo štrúdl, fornetky či koláčky s náplní marmelády, tvarohu, máku nebo ořechů? Ledový čaj nebo vodu s pomerančem či citronem? Na táboře nejen pracujeme a hrajeme si, i pít a jíst se musí! Gastronomické obory představují budoucí hoteliéři a kuchaři-číšníci, povoláváme tedy do týmu organizátorů ty, kteří mají tento um v malíku! Vždyť právě obory zaměřené na gastronomii hrají v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo prim už téměř sto let! Cílem je vždy spokojený zákazník. Nechme tedy promluvit samotné účastníky tábora, ať sami zhodnotí, co jim nejvíce chutnalo a co se jim nejvíce líbilo:

Ondra, Aleš a Šimon: Nejlepší byly stripsy, po těch se jen zaprášilo! A z her fotbal a v lese schovka! A rašplování, to nás bavilo! Pěkně opatrně, ne proti letům, aby se ti to nevyštíplo!

Matěj, Tomáš a David: Nám asi nejvíc chutnaly párky v rohlíku a pizza! Z činností bylo nejlepší, když jsme trénovali vrtání – do dřeva první písmeno vlastního jména. Vidíte ta krásná M, T a D?

Barbora, Ester a Sandra: Za nás pizza a meloun a ledový čaj! Tady ta jídelna je moc hezká. Zjistily jsme, že se jmenuje stolničení. To v našich školách nemáme. Hry byly fajn. Seznamovací, kdy jsme vytvořily dvojičky.

Josefína, Alžběta a Gabriela: Z her byla asi nejlepší židličkovaná. Ale všechny seznamovací hry, co měly Bára a Lucka připravené, byly bezvadné! A jídlo výborné a nabídka opravdu veliká! Ta učebna stolničení by se měla přejmenovat na učebnu dobrého jídla!

Ondra, Aleš, David, Ester a Sandra: Už se těšíme na 23. srpen, to přijdeme zase!

K nim se přidávají Tomáš s Šimonem, zda jsou v srpnu ještě nějaká volná místa, zda by se ještě mohli přihlásit. Tak to mluví za vše.

Velmi si vážíme i zpětné vazby, kterou nám zaslali rodiče. Jejich slova také podtrhují spokojenost účastníků:

Zdravím všechny organizátory příměstského tábora Přímky a tímto bych Vám chtěla poděkovat za skvěle odvedenou práci. Byla jsem v úzkém kontaktu ještě se dvěma dalšími rodiči a i jejich jménem velmi chválím Vaši organizaci a celkový přístup k dětem. Od začátku jsme byli perfektně informováni, věděli jsme podrobně, jak a co bude probíhat a zároveň jsme nebyli papírově přehlceni. Děti se nám vracely nadšené, natěšené na další dny a práci, o které s nadšením mluvily. Míra nadšení z náplně práce mě mile překvapila, mám sedmiletou dceru, pracovala se dřevem, vyráběla hmyzí hotel a tak velké nadšení jsem nečekala. Srdečně Vám děkuji a těším se na další akci, účastníme se i tábora v srpnu.

Ivona Vítková

Chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za možnost účasti naší dcery na příměstském táboře na Přímce. Vše perfektně zorganizované. Dcera se vždy ráno moc těšila a odpoledne se vracela nadšená. Práce se dřevem ji bavila a velice si rozuměla se všemi instruktory, kteří se podíleli na vedení této akce. Měla jsem obavy z účasti v této covid době, ale byly zbytečné. Velké díky!

Eva Svobodová

Ať žije příměstský tábor na rozvoj polytechnických dovedností žáků!

Ludmila Karpíšková,

spoluorganizátorka příměstského tábora