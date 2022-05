O pěkné počasí se svým rodákům ze spolku nesoucího jeho jména v sobotu zřejmě v Tasovicích i Hodonicích postaral i sám svatý Klement Maria Hofbauer. Je sice hlavně patronem pekařů, ale vinaři z obou obcí se k němu se svým spolekem hrdě hlásí. V každém případě po dvou letech omezení a překládání termínů se desáté Putování po sklepích konalo v tradičním termínu a za velkého zájmu milovníků vín. Za krásné fotky děkujeme Franišku Šimíkovi.

Milovníci dobrých vín podesáté putovali mezi otevřenými sklepy v Hodnicích a Tasovicích. | Foto: František Šimík

Čtyři desítky sklepů, historická družina, vyzpěvující mužáci a spoustu chutného občerstvení. Slunko svítilo, sklenky se blýskaly a zářily i úsměvy. Tak jak to na správném dni otevřených sklepů má vypadat, a jak to v Hodonicích a Tasovicích už po desáté v sobotu zase vypadalo. Nejtěžší úkol měla zřejmě historická družina, která musela skutečně projít všechny otevřené sklepy, pozdravit vinaře, ochutnat jejich vína a pohovořit s hosty. I ta ale svému úkolu dostála. Přátelé dobrých vín budou mít další důvod se do Tasovic vydat nejpozději počátkem srpna, kdy vinaři pořádají Zarážení hory.